Dayitalianews.com - Drammatico fuori strada di ritorno da una festa: tre giovani pontini finiscono in ospedale. Ragazza ricoverata in codice rosso

Una serata disi è trasformata in un incubo per trecoinvolti in un grave incidentele avvenuto nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio, alle porte di Latina Scalo, in via Carrara. Il bilancio è pesante: due feriti ingiallo e unain, trasportata d’urgenza in.Autocontrollo: la dinamica dell’incidenteL’incidente si è verificato intorno alle 2:30, quando il conducente di una Mercedes Classe A ha perso il controllo della vettura, che è uscita diribaltandosi più volte. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia, che ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica.I soccorsi: intervento dei vigili del fuoco e del 118Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, con ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e liberare i feriti.