Dove vedere tutte le partite della Kings League Italia gratis in streaming

Ormai gli appassionati sanno bene che cosa si intende per, dopo aver fatto esperienza nellaWorld Cup Nations che si è da poco conclusa e che è stata vinta dal Brasile, che nella finale allo Juventus Stadium ha superato 6-2 la Colombia. Ora, però, è tempo del torneono, che già nei mesi scorsi ha attirato l'attenzione.Ma che cos'è esattamente? Laè un torneo di calcio a 7 ideato nel 2022 dalla società Kosmos di Gerard Piqué, ex stella del Barcellona (con cui ha vinto nove campionati, sette Coppe di Spagna e sei Supercoppe spagnole, quattro Champions, tre Supercoppe europee e altrettanti Mondiali per Club) enazionale spagnola (con cui ha vinto il Mondiale 2010 e l'Europeo 2012).Piqué IbrahimovicCourtesy ofPress OfficeUn format che ha avuto grande successo in Spagna e che è stato poi portato in altre parti del mondo, riuscendo a coinvolgere tanti ex campioni che ne sono diventati testimonial, come Zlatan Ibrahimovic, nominato presidente di, e Claudio Marchisio, Head of Competition.