Genovatoday.it - Dove vedere Fiorentina-Genoa in diretta tv

Leggi su Genovatoday.it

Poche ore di attesa e poi sarà di nuovo campionato per ilche sfida al Franchi ladell'ex Gudmundsson. Vieira cerca il blitz esterno che nello stadio viola manca addirittura del 1977, Palladino (squalificato) e senza alcune pedine importanti deve vincere per cercare di restare in.