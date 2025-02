Quifinanza.it - Dove mangiare a Sanremo: i migliori ristoranti, trattorie e bistrot secondo Gambero Rosso

Leggi su Quifinanza.it

Il Festival dinon è solo una kermesse musicale, ma anche un’occasione per scoprire la Liguria e la sua gastronomia locale. La città dei fiori accoglie ogni anno migliaia di visitatori e professionisti del settore, che si trovano spesso a cercaredurante le frenetiche serate del festival. Se da un lato il rischio di incappare in trappole per turisti è sempre in agguato, dall’altro ci sonoche assicurano un’esperienza autentica e di qualità.Ecco una selezione deiil.BaccaràBelloPer chi cerca un ambiente giovane e accogliente, il BaccaràBello è la scelta ideale. Situato in una piazza centrale, questosorprende con il suo mix di eleganza e modernità, tra velluti, carte da parati e un sottofondo musicale che contribuisce a creare una atmosfera intima e sofisticata.