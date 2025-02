Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, confermata la volontà del giocatore. Risposta chiara ai club di Premier interessati: cosa farà il giocatore

di RedazionentusNews24ladelbrasiliano.diretta aidi: ecco cheUltime battute di questa sessione invernale dei trasferimenti, con anche il calciomercatoche fa da spettatore interessato. Si è vociferato tanto in queste settimane della possibile partenza di, seguito da diversidiLeague.Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, però, non dovrebbero esserci sorprese dell’ultima ora. Il brasiliano è intenzionato a vincere la scommessa italiana, rendendosi protagonista in questa seconda parte di stagione in bianconero.Leggi suntusnews24.com