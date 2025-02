Leccotoday.it - Doppio investimento in meno di un'ora, soccorsi in azione

Leggi su Leccotoday.it

Un'altra persona investita lungo le strade di Lecco e provincia. L'ultimo incidente in ordine di tempo è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 2 febbraio, a Merate. Ancora frammentarie le informazioni sull'accaduto. Ad avere la peggio un uomo di 55 anni, travolto da una vettura in via.