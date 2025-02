Quotidiano.net - Doppia inchiesta per Schiavone. E il pessimismo inizia a vacillare

Bologna, 2 febbraio 2025 – È ritornato a indagare sul serio, Rocco. Non che avesse mai smesso, ma negli ultimi due capitoli della saga ambientata ad Aosta, l’ultimo soprattutto, il suo dispettoso papà Antonio Manzini lo aveva di molto distratto dal suo lavoro con le vicende personali. Ne Il passato è un morto senza cadavere (Sellerio), l’amato vicequestore (e guai a chiamarlo commissario, si sa) sembra invece andare incontro alla vecchiaia incipiente con una ritrovata energia e un’attenzione maggiore sul presente, nonostante le apparenze e il suo stesso giudizio sembrino dire il contrario. In 564 pagineannusa, intuisce, insegue e risolve non uno bensì due misteri, per un totale di quattro colpevoli incastrati grazie ai dettagli più improbabili e a qualche gradito colpo di fortuna.