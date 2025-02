Ilrestodelcarlino.it - Dopo tre stop il Jolly riparte alla grande

Il Basket(24) ritrova il sorrisoconsecutivi, superando 90-62 in casa la Pcanestro Medolla (10) e tornando provvisoriamente in solitaria al terzo posto della graduatoria di DR1. In via Primo Maggio i cittadini imprimono subito il loro ritmogara, conducendo 40-23 al termine del primo tempo, e nella ripresa accelerano ulteriormente, trascinati dai 28 punti dello scatenato Bovio, in doppia cifra insieme a Gabbi (14) e Marino (10). Il derby reggiano valido per la nona giornata di ritorno è invece appannaggio del Basketreggio (14), che ha la meglio 76-71 a Villa Sesso sul fanalino Pcanestro Correggio (8), giuntosettima sconfitta consecutiva. Anche in questo caso i padroni di casa partono forte e al 30’ sono a +16, con Lasagni (17) sugli scudi; Correggio, che in settimana aveva avvicendato coach Pantaleo con Bosi, prova a ricucire nel finale, che però è amaro.