Quotidiano.net - Dopo il Maga arriva il Mega, Elon Musk punta all’Europa: “Unitevi al Movimento”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 2 febbraio 2025 – Un nuovo progetto politico per? Potrebbe esserci questo dietro il sibillino messaggio scritto oggi dal multimiliardario sul suo social X: "Gente d'Europa:al, Make Europa Great Again". Uno slogan che richiama ilpolitico di Donald Trump,(Make America Great Again, fate l’America grande di nuovo), ma declinato per il Vecchio Continente. Il post – manco a dirlo – ha totalizzato oltre 57 milioni di visualizzazioni in appena 24 ore e centinaia di migliaia di ‘live’. Il proprietario di Tesla e SpaceX non è certo nuovo a sortite politiche in Europa. Da tempo conduce una campagna social contro il primo ministro britannico laburista, Keir Starmer, oltre ad avere dichiarato apertamente il suo appoggio al partito di estrema destra Afd alle prossime elezioni in Germania.