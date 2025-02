Donatella Rettore gaffe razzista in diretta su Rai1 | Mi sembravi quasi una negr* Prima nega poi si scusa – Il video

Leggi su Open.online

è stata protagonista di unaa sfondoandata in onda insu. Nel corso della quinta puntata di Ora o mai più, lo show condotto da Marco Liorni, la cantante stava commentando l’esibizione di Loredana Errore che, assieme al suo coach Marco Masini, ha interpretato «La notte» di Arisa.Lo scivoloneAl momento del giro di voti e opinioni,voleva sottolineare quanto le fosse piaciuta l’esibizione della cantante lanciata da Amici. Ma la parola che ha usato non è piaciuta sui social, dove la clip conè diventata virale: «Non credo nei piagnistei, odio i piagnistei – ha detto– nella vita si piange troppo. Siamo qui per fare festa e per dire che hai cantato bene». Arriva quindi la conclusione di, che rischia di costarle caro con una nuova polemica: «Hai tirato fuori un vibrato eccezionale – ha detto a Loredana Errore – miuna negra».