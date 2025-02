Quotidiano.net - Don Mazzolari ai detenuti. Pioniere della giustizia riparativa

Bologna, 2 febbraio 2025 – In questo Giubileo votato alla speranza la redenzione è il sottile filo rosso che unisce papa Francesco a don Primo(1890-1959), a distanza di 135 anni dalla nascita del prete di Bozzolo, nel Mantovano. Riscatto e speranza per tutte e tutti, al punto che papa Bergoglio non ha esitato ad aprire la seconda Porta Santa, dopo quella in San Pietro, proprio in un carcere, a Rebibbia. In questo modo ha inteso indicare aiun simbolo per guardare all’avvenire con fiducia e un rinnovato impegno di vita. Come dire che c’è un domani anche per chi, a causa dei suoi crimini, vive un oggi di reclusione. Quello stesso presente di detenzione in cui fu costretto a suo tempo donper viasua ferma e coraggiosa opposizione alla dittatura fascista. È stato anche in questo contesto che "La tromba dello Spirito Santo in Val Padana", così come lo definì papa Giovanni XXIII, iniziò a considerare il carcere non solo come un luogo di pena, ma anche e soprattutto come spazio di redenzione e rinascita.