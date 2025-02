Bubinoblog - DOMENICA IN SPECIALE SANREMO: MARA VENIER E TUTTI I SEGRETI DELLA STORIA DEL FESTIVAL

PuntatadiIn, l’iconico talk show condotto da. Dopo il boom di ascolti di sette giorni fa, ampio spazio aldila cui partenza è imminente.2 febbraio, come sempre in diretta dalle 14.00 su Rai1 e Rai Italia,accoglie agli studi Fabrizio Frizzi alcuni protagonisti delle passate edizioni delche si esibiranno con le loro canzoni presentate durante la nota kermesse.Sono attesi Bobby Solo, Donatella Rettore, Nicola Di Bari, Marina Occhiena, Mal, Pierdavide Carone, Antonella Bucci, Francesca Alotta, Alessandro Canino. In studio anche Marino Bartoletti ed Alba Parietti: tornerà a sedersi in prima fila all’Ariston?Dopo la lunga pagina su, laaccoglierà Lucia Dominguin, figlia di Lucia Bosè e del torero Luis Miguel Dominguin.