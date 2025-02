Tpi.it - Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 2 febbraio 2025

Leggi su Tpi.it

In: anticipazioni,della puntata di, 2Torna, 2In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,su Rai 1.della puntata di, 2La puntata si concentrerà sul Festival di Sanremo e sulla sua storia. Tra glifigurano infatti alcuni protagonisti delle edizioni passate della nota kermesse: da Bobby Solo a Donatella Rettore, da Nicola Di Bari a Marina Occhiena, da Mal a Pierdavide Carone, fino ad Antonella Bucci, Francesca Alotta e Alessandro Canino, che si esibiranno con le canzoni presentate al Festival.