Domenica In Donatella Rettore e l’Heysel | La Juve non si è fermata

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Gaffe pernella puntata diIn di oggi,2 febbraio. In una fase della trasmissione di Mara Venier in cui si stava parlando di Sanremo e della morte di Luigi Tenco durante l'edizione del Festival 1967, circostanza che non vide lo stop della rassegna, la cantante è intervenuta tirando .