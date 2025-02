DJ cerebrale | la musica bioritmo che legge la mente

Leggi su .com

Life&People.it “Il mio cervello sta ascoltando hip-hop, ma il cuore vuole Chopin“. Un dramma da Gen Z? No! È solo un sabato mattina e ladelpersonalizzata ha appena hackerato il way we listen. Pensavate di essere all’avanguardia con la vostra playlist? Ricredetevi. Le onde cerebrali sono diventate il nuovo trendsetter e ladelè più hot delle ultime sneakers drop-limited edition. Dimenticate i soliti “mi metto le cuffie e spengo il mondo“: sono gli algoritmi che leggono la vostra, creando una sinfonia personale su misura più di un abito haute couture. E no, non dovrete indossare un casco alla Daft Punk (anche se, ammettiamolo, sarebbe iconic), la tecnologia è molto più chic. Siete pronti a premere play sulla vostra brain-wave era?Neuroni in discoteca: la playlist segretaMa come funzionano davvero queste onde cerebrali? Il nostro cervello è una specie di rave party biologico, ogni frequenza è un DJ diverso.