Disney+ le uscite di febbraio | he Kardashians 6 Win or Lose e Abbott Elementary 4

, tra ledi2025 ci sono Win or, A Thousand Blows, la sesta stagione di The, la quarta stagione die tanti titoli dedicati al San ValentinoTra le novità in arrivo su(qui il sito web ufficiale) nel mese di2025 ci sono ci sono Win or, A Thousand Blows, la sesta stagione di The, la quarta stagione die tanti titoli dedicati al San Valentino. A seguire tutti i titoli:Win or(La serie originale in streaming con i primi 2 episodi dal 19)Win or, la prima serie originale Pixar Animation Studios, segue le storie intrecciate di otto diversi personaggi che si preparano alla loro più importante partita di softball e mostra come ci si sente nei panni di ognuno di loro – dei ragazzi insicuri, i loro genitori iperprotettivi, persino un arbitro innamorato – con prospettive incredibilmente divertenti, molto emozionanti e animate in modo unico.