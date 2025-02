Ilgiorno.it - Discoteca fuori dalle regole. Dopo il blitz arriva la chiusura

Leggi su Ilgiorno.it

CASTELMARTE (Como)Quando gli uomini della questura di Como sono intervenuti, nella notte tra venerdì e sabato, non solo all’interno dellaNew Jimmy Club si ballava nonostante un’ordinanza di sospensione dell’attività emessa dal sindaco, ma c’erano anche più persone rispetto alla capienza consentita. Così il proprietario è stato denunciato in stato di libertà per apertura abusiva del locale e contestualmente, laè stata posta sotto sequestro preventivo. Si tratta dell’epilogo di una lunga serie di irregolarità che proseguono fin dal 2019. Il locale era già stato dichiarato inagibile dalla Commissione Provinciale di Vigilanza e dall’amministrazione comunale di Castelmarte, ma nonostante i divieti e le ripetute notifiche, laha continuato a operare indisturbata. Persino durante il periodo di massime restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, il locale ha ospitato serate danzanti, ignorando i divieti imposti per la sicurezza pubblica.