Lettera43.it - Direzione di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni: «Siamo la Compagnia dell’Anello e Giorgia è il nostro Frodo»

Leggi su Lettera43.it

, capo della segreteria politica del partito, ha chiuso le quattro ore dellanazionale di, andata in scena allo spazio ‘Roma Eventi’ di Piazza di Spagna, facendo appello «alla responsabilità per fare il massimo al fianco della premier», con tanto di – immancabile – citazione de Il Signore degli Anelli, capolavoro di J.R.R. Tolkien tanto caro alla presidente del Consiglio e riferimento culturale deiani. «è una grande donna a cui ho visto fare, in questa nuova fase, un salto 10 volte più alto di tutti questi durissimi anni: ha messo gli italiani prima della sua famiglia e di sé stessa. Lei è ile noila», ha detto. «L’anello è pesante, dobbiamo aiutarla nella fatica di portarlo senza mai indossarlo: è ciò che cisempre promessi».