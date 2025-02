Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Roma-Napoli: segui la cronaca LIVE del match

Calciomercato.it vi offre ildell’Olimpico’ tra i giallorossi di Ranieri e gli azzurri di Conte in tempo realeIlfa visita allanella Capitale nel posticipo domenicale valido per la 23esima giornata del campionato diA, quarto turno del girone di ritorno. Una super sfida tra due squadre in salute che saràdall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna.Ranieri e Conte, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itDa un lato i giallorossi dell’ex Claudio Ranieri, reduci dalla vittoria in Europa League contro l’Eintracht Francoforte che ha fattoto a quella della settimana scorsa contro l’Udinese, cercano il colpaccio per provare a risalire la classifica e avvicinarsi alla zona coppe europee. C’è anche da preparare al meglio la trasferta contro il Milan di mercoledì prossimo per i quarti di finale di Coppa Italia.