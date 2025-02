Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Juventus-Empoli 0-1: Koopmeiners a lato di pochissimo LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra i bianconeri di Thiago Motta e gli azzurri di D’Aversa in tempo realeLaospita l’a Torino nel lunch match domenicale valido per la 23esima giornata del campionato diA, quarto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che si affronteranno nuovamente a fine mese per i quarti di finale di Coppa Italia che saràdall’arbitro Zufferli della sezione di Udine.Thiago Motta e D’Aversa, allenatori di Juve e(LaPresse) – Calciomercato.itReduci dalla sconfitta in Champions League contro il Benfica, che ha fatto seguito a quella dello scorso week end contro il Napoli, i bianconeri di Thiago Motta vogliono tornare subito al successo. L’obiettivo è quello di centrare tre punti per scavalcare almeno momentaneamente la Lazio – impegnata domani contro il Cagliari – al quarto posto in classifica.