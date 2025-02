Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, derby Milan-Inter 0-0: via al match LIVE

Leggi su Calciomercato.it

È tutto pronto per la stracittadinaese tra la squadra nerazzurra e quella rossoneraArchiviati gli impegni di Champions League che hanno condotto i nerazzurrimente agli ottavi di finale e i rossoneri ai playoff,si affrontano questa sera in unche si preannuncia di cruciale importanza per entrambe le squadre. Da un lato, la squadra allenata da Sergio Conceiçao vuole dimenticare la disfatta di Zagabria e vincere il secondoconsecutivo sotto il tecnico portoghese, dall’altra l’undici di Simone Inzaghi vuole cancellare la clamorosa rimonta subita nella finale di Supercoppa italiana.A,: segui la cronaca(ANSA FOTO) – calciomercato.itDivisi da ben sedici punti in classifica (50 per gliisti e 34 per iisti), i due team arrivano a questa sfida con alcune assenze importanti.