Ilrestodelcarlino.it - Dino Costa è morto, addio a un vero gigante dei canestri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 2 febbraio 2025 - Ci ha lasciato un’autentica leggenda del mondo dei, classe 1932, era stato allenatore del Gira - quando la squadra giocava in Piazza Azzarita ed era espressione proprio di Bologna - negli anni Sessanta. Poi direttore sportivo della Virtus: qualcosa di più di un braccio destro per l’avvocato Porelli. Quando c’era da andare a prendere un americano - e negli anni Settanta ne arrivava uno a stagione - toccava da. Era stato lui, con il suo passato da tecnico, a introdurre Dan Peterson all’ombra delle Due Torri. A spiegargli, insieme con l’avvocato Porelli, quali fossero i segreti e i punti fermi della Virtus. Allenatore benemerito d’eccellenza, era stato presidente del Comitato Nazionale Allenatori, quando si chiamava ancora Caf, era conosciuto ed apprezzato per competenza, lealtà, onestà, personale e professionale, e l’amore per il basket.