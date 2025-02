Ilgiorno.it - Difende dei ragazzini da una baby gang e viene accoltellato alla schiena: giovane di 28 anni in ospedale

Cremona – Undi 28è statomentre cercava dire un gruppo di ragazze e ragazzi da una. L’aggressione è avvenuta sabato sera a Bagnolo Cremasco, in provincia di Cremona. Fortunatamente, i fendenti si sono rivelati superficiali e il ventottenne è stato ricoverato insenza gravi ferite. L’aggressione alle spalle Secondo una primo ricostruzione, ilera in via dei Mille quando ha notato che una banda di ragazzi stava bullizzando alcuni compagni e ha deciso di intervenire. Nel parapiglia, uno degli aggressori ha estratto un coltello e ha colpitoil ventottenne, per poi fuggire insieme ai compagni. Notte di sangue a Olgiate Molgora,di 24dal branco Soccorsi e indagini Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, oltre a una pattuglia della polizia di Cremona.