Ilfattoquotidiano.it - “Devo operarmi al cuore. Ho avuto un’ischemia: le gambe si fermavano di colpo, avevo le vertigini ed ero lenta nei pensieri”: Nikita Pelizon a “Verissimo”

“Ho scoperto di avere un problema alche, a maggio scorso, mi ha causato una piccola ischemia”, ha rivelato la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip,, a Silvia Toffanin, durante il programma. Nonostante la vittoria allo show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, non sembra essere un periodo facilissimo perche, oltre ai problemi di salute, haa che fare con uno stalker, suo (ex) vicino di casa.“Gli ultimi due anni sono stati molto difficili perché non riuscivo a capire cos’avessi:ritmi abbastanza elevati di lavoro e, poi, mi capitava di avere lepesanti, che si fermassero di, giramenti di testa e. Un giorno sono svenuta e mi hanno portata all’ospedale. Lì mi dissero che ero svenuta, forse, a causa dello stress ma, poi, quando tornai a casa, sono stata male di nuovo perché mi sentivo stanca, le braccia non avevano forza e, poi, il battito presentava aritmie.