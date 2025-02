Ilfattoquotidiano.it - “Detesto la carne, non la mangio da 30 anni. Durante un tour mi ha provocato 19 coliche”: Red Canzian e la vita da vegano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Laproprio la, non mi interessa, e pensare che una volta mi piaceva”. Redè diventatonel 2009, ma è dal 1996 che non mangia più. Sul tema è stato intervistato dal Gambero Rosso, spiegando il perché di questa scelta di: “Ho smesso di mangiaretrent’fa perché l’acido urico contenuto nellami provocava la formazione di calcoli, ho avuto diciannoveunanée“.Il bassista dei Pooh non si definisce“in maniera talebana”. Che cosa vuol dire? Che a certe condizioni mangia cibi come uova e formaggi: “Se io trovo il contadino con le uova delle sue galline che muoiono di vecchiaia, che le conosce per nome e crescono felici nell’aia, io lol’uovo, non ho problemi nei confronti delle uova, ma ho problemi nei confronti di chi fa soffrire le galline ovaiole”.