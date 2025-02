Rompipallone.it - Derby della Madonnina, Inzaghi non ci sta: “Ora inizio ad arrabbiarmi”

Ultimo aggiornamento 2 Febbraio 2025 21:14 di redazioneFinisce in parità l’attesissima sfida fra Milan e Inter, al terminequalenon le manda a dire: il tecnico nerazzurro tuona a DAZN.Ilè una di quelle sfide che riesce a tenere incollati allo schermo ondate di tifosi e appassionati che sperano di potersi godere un grande spettacolo. La gara di oggi, terminata in parità grazie al guizzo di Stefan de Vrij al 93esimo, mette il punto finale ad un match che ha fatto parecchio discutere.Il Milan, andato in vantaggio grazie a Tijjani Reijnders allo scadere del primo tempo, conferma il suo stato di forma altalenante. Dall’altro canto l’Inter, invece, avrebbe voluto sicuramente qualcosa di più. Eppure il punto di oggi parla di una squadra che non perde in campionato proprio dalla stracittadina d’andata.