Lanazione.it - Denunce per guida con alcol e droga nel Pisano

Pisa, 2 febbraio 2025 - Controlli ad alto impatto dei carabinieri a Pisa e nella provincia hanno portato risultati sulla sicurezza stradale, nel contrasto all'uso di stupefacenti, al porto abusivo di armi e alla prevenzione di altri illeciti. In particolare ci sono stati quattro denunciati perdi veicoli in stato di ebbrezza o di ubriachezza. A San Giuliano Terme il Radiomobile ha denunciato un 62enne, per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sugli stupefacenti, dopo essere stato fermato alladi un'autovettura e aver mostrato sintomi riconducibili all'uso di. Patente ritirata e veicolo sotto sequestro. A San Miniato denunciato un altro automobilista, 46 anni, persotto l'influenza dell'- tassoemico di 1,1 g/l, il limite è 0,5 -. Pure a questo patente diritirata e veicolo sotto sequestro amministrativo.