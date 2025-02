Ilrestodelcarlino.it - Delitto Pierina, nuovi scenari. “Le perizie sui telefoni scagionano Louis Dassilva”

Rimini, 2 febbraio 2025 – La criminologa Roberta Bruzzone, consulente degli avvocati di, lo aveva anticipato nei giorni scorsi. “Probabilmente daidipotrebbe uscire qualcosa di interessante”. E sui dispositivi elettronici del 35enne senegalese, in carcere dal 16 luglio per l’omicidio diPaganelli, si giocherà una partita importante e potenzialmente decisiva. Il 10 febbraio si terrà l’udienza conclusiva dell’incidente probatorio richiesto dal giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini per scandagliare i 2 smartphone, i 4 orologi digitali e i 2 computer portatili di proprietà di. Il perito del tribunale e i consulenti della difesa si confronteranno sui risultati della perizia: gli elementi che emergeranno potranno essere utilizzati nel corso di un eventuale processo contro