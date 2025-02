Ilrestodelcarlino.it - "Defibrillatori in tutto il paese, ecco l’obiettivo"

Un invito ai privati e alle associazioni a collaborare al progetto, mentre si compie un altro passo in avanti per "VigaranoCardioProtetto".è la copertura diil territorio. "Entro il mese di febbraio – annuncia l’assessore Francesca Lambertini – verrà posizionato un defibrillatore all’esterno della ex delegazione comunale dove ora ci sono gli ambulatori dei medici. Sarà a servizio di tutta la comunità, disponibile 24 ore al giorno e sarà collegato alla centrale operativa della polizia locale. Poi si passerà alla frazione di Diamantina, Madonna Boschi e Coronella". Il progetto prevede di installare suil territorioche possano essere facilmente accessibili e utilizzabili in caso di bisogno. "Gli apparecchi verranno inseriti nella rete regionale Daeresponder – spiega l’assessore – che li geolocalizza, creando una mappa deidisponibili".