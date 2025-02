Romadailynews.it - Debutta “Paolo & Francesca” spettacolo scritto e diretto da Francesca Bruni dal 6 al 16 febbraio al Teatro Sette Off

Leggi su Romadailynews.it

Non esiste amore che non trafigga mani e piediRegia e Testo:Aiuto Regia: Giorgia PaoliniCon:, Fabrizio Traversa,Giuseppe Rispoli, Roberta Bobbi, Stefano De Santis, Roberto Pesaresi, Luca Morciano, Flavia Cattivelli, Arianna Iacopino DAL 6 AL 167 Off – RomaIn un mondo dove ogni sussurro d’amore risuona come un grido di ribellione, lasciati travolgere da una storia che esplora gli abissi più profondi dell’animo umano. Un racconto immortale, dove la forza di una donna sfida la cruda realtà di un’epoca di ferro e fuoco.Dal 6 al 16in scena al7 Off di Roma,. Loda, vede in scena la stessa autrice con Fabrizio Traversa, Giuseppe Rispoli, Roberta Bobbi, Stefano De Santis, Roberto Pesaresi, Luca Morciano, Flavia Cattivelli e Arianna Iacopino.