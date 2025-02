Ilrestodelcarlino.it - Debutta a Reggio Emilia lo spettacolo su Kobe Bryant

, 2 febbraio 2025 - La storia diraccontata a teatro con “Otto infinito. Vita e morte di un Mamba” di Federico Buffa, con la regia di Maria Elisabetta Marelli. Proprio al teatro municipale Valli a, la città in cui ha giocato per anni Joe, padre del grande campione, e doveha vissuto da piccolo. Il viaggio proseguirà con altre quattro date al Teatro Duse di Bologna. Dunque, non è un caso che questa rappresentazioni debutti proprio in un teatro reggiano, in una città molto legata allo straordinario campione americano. Uno, domani e martedì sera alle 20,30 al Valli, in cui Buffa esplora la figura della leggenda mondiale del basket,, tra la sua ossessione per il successo e la sua sete di conoscenza, con una narrazione coinvolgente ricca di aneddoti e spunti riflessivi.