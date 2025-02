Quotidiano.net - Debito pubbico: cosa vendere per liberare nuove risorse

I primi dati del 2024 certificano una crescita dello 0,5%, oltre 330 mila nuovi occupati (oltre i 2/3 con contratti stabili) e la disoccupazione al 6,4%, con la domanda di beni e servizi che permane rallentata. La nostra economia regge meglio di Germania e Francia in Eurolandia, ma è gravata da molteplici fattori di lungo corso, a partire dalpubblico che ha superato i 3 trilioni, e che nel 2024 è costato attorno ai 100 miliardi di euro in interessi da pagare. Nonostante il PNRR, gli investimenti pubblici tardano a prendere una nuova via, quelli privati sono al lumicino, e il capitalismo italiano guarda molto di più all’estero che da noi. Difficile pensare a ricette finanziarie che possano contribuire a migliorare i conti perpubbliche per gli investimenti. Tra le poche componenti che possono aiutare, c’è il riutilizzo dell’immenso patrimonio edilizio di proprietà pubblica.