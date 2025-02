Inter-news.it - De Vrij: «Tre pali e gol annullati, la palla non entrava! Ma noi uniti»

Leggi su Inter-news.it

Deprotagonista con gol in Milan-Inter terminata sul punteggio di 1-0, su Inter TV ha analizzato la sfida sottolineando gli aspetti positivi, ricordando però gli errori commessi.SUCCESSO DI TUTTO – Stefan deha segnato il gol del pareggio, ma la porta oggi sembrava stregata! Il difensore olandese ha commentato così la partita: «È successo di tutto, abbiamo preso tree tre gol! Siamo stati però bravi a crederci, almeno l’abbiamo pareggiata. Lasembrava non voler entrare. Per noi è una partita molto importante, segnare spesso al Milan è una gioia segnare, in un derby ancora di più. Peccato non aver vinto. Conosciamo la loro qualità, sono bravissimi nelle ripartenze. Ci hanno fatto gol più spesso, anche oggi all’intervallo hanno avuto alcune ripartenze. Siamo rimasticercando il gol e alla fine lo abbiamo trovato.