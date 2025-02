Inter-news.it - De Vrij: «Inter fatto di tutto per vincere. Il pallone non voleva entrare!»

Tijjani Reijnders e Stefan Dedecidono il derby della ventitreesima giornata di Serie A. Proprio il difensore nerazzurroviene dopo l’1-1 in Milan-.DERBY SENTITI – Al termine di Milan-Stefan Dedichiara su Dazn: «Penso che sia stata una bella partita. Siamo andati in svantaggio purtroppo, ma abbiamola nostra partita, abbiamo continuato a crederci e a cercare il pareggio. Nonil, abbiamo trovato tre pali. Menomale che alla fine Nicola Zalewski mi ha messo un bele l’ho messo dentro. Tutti e due conosciamo anche il derby di Roma, è una partita sentita per tutte e due le squadre. Dentro lo spogliatoio e per i tifosi. Avevamo perso già due volte quest’anno, quindi abbiamodiper vincerla. Non siamo riusciti ma almeno non abbiamo perso».