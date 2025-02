Inter-news.it - De Vrij: «Abbiamo fatto la partita! Prendiamoci il punto»

Leggi su Inter-news.it

Alla fine dellaStefan deè stato premiato come migliore in campo di Milan-Inter. Il difensore è contento dell’1-1 finale su Sky Sport.CONTENTO! – Stefan desi accontenta del risultato maturato nei 90 minuti dell’Inter. Il difensore olandese ha segnato ed è stato decisivo. Racconta così lacontro il Milan di questo pomeriggio a San Siro: «Il pareggio ci dà qualcosa in più. Prima di tutto vogliamo sempre vincere,la. Sono andati in vantaggio con contropiede, al 90?pareggiato eil. Se al 90? eravamo sotto dobbiamo accontentarci di ciò cheottenuto almeno».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (De: «lail»)© Inter-News.