De Magistris La Costituzione il nostro faro

di Maria Silvia Cabri Un viaggio tra politica, giustizia e la nostra: è quello che Luigi de, ex magistrato e sindaco di Napoli, porterà sul palco del Teatro Michelangelo di Modena martedì alle 21. ‘Istigazione a sognare – la coerenza dei fatti’, con la regia di Andrea de Goyzuetaè, vede denella veste di divulgatore culturale, in quello che è molto più di uno spettacolo teatrale: è un’opera di teatro civile, e soprattutto, un invito a credere nei valori fondamentali dellaitaliana, con sullo sfondo l’intricata relazione tra politica e corruzione. Come evoca il titolo, lei lancia un appello al pubblico: quale? "Di mantenere viva la speranza e la fiducia nei principi sanciti dalla nostra. Lo spettacolo vuole essere un progetto pedagogico di ‘resistenza costituzionale’ e si articola in tre parti: nella prima c’è la cronaca giudiziaria, in cui ripercorro alcuni casi che evidenziano il legame tra malaffare e istituzioni.