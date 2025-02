DaziCanada e Messico | pronte ritorsioni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.56 Il Canada risponderà ai dazi Usa con con tariffe del valore di 125 miliardi di dollari sull'import di prodotti statunitensi. Lo ha detto il primo ministro canadese Justin Trudeau in conferenza stampa chiarendo che questa misura sarà presa entro 21 giorni. Anche ilrisponderà ai dazi con misure di ritorsione. La presidente Claudia Sheinbaum ha annunciato di aver incaricato il ministro dell'Economia di adottare provvedimenti tariffari e non tariffari per tutelare gli interessi del Paese.