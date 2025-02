Dazi Usa Trump va avanti | Ne varrà la pena Ue pronta a rispondere con fermezza

Leggi su Ildenaro.it

“La sofferenza degli americani” causata dai“sarà ripagata”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald. “Ci sarà qualche sofferenza? Sì, forse (e forse no!)”, ha scrittosu Truth a proposito dei. “Ma renderemo l’America di nuovo grande, e nela”, ha sottolineato il presidente americano.Ma l’Ue èa “cona qualsiasi partner commerciale che impongain modo ingiusto o arbitrario sui prodotti europei” dichiara all’Ansa un portavoce della Commissione Ue, esprimendo “rammarico per la decisione degli Stati Uniti di imporrea Canada, Messico e Cina”. “Al momento, non abbiamo informazioni su ulterioriche colpirebbero i prodotti Ue. Il nostro rapporto commerciale con gli Stati Uniti è il più grande al mondo. C’è molto in gioco”, sottolinea Bruxelles, invitando Washington a “rafforzare questa relazione”.