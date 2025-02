Quotidiano.net - Dazi di Trump, Canada e Messico preparano ritorsioni. La Cina protesta: “Le guerre commerciali non hanno vincitori”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 2 febbraio 2025 - La risposta aidiè arrivata subito da(Washington ha imposto il 25% per entrambi i Paesi, ndr). Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, imporràequivalenti del 25% sulle merci statunitensi del valore di 155 miliardi di dollari canadesi (102,8 miliardi di euro). Inoltre l'energia importata dal, tra cui petrolio, gas naturale ed elettricità, sarà tassata a un'aliquota del 10%. Mentre la presidente messicana, Claudia Sheinbaum, su tutte le furie dopo cheha detto che ilè alleato dei narcotrafficanti, ha annunciato "misure doganali" per gli Stati Uniti come ritorsione a quelli firmati dal numero uno della casa Bianca. epa11860650 Mexican President Claudia Sheinbaum speaks during her daily press conference at the National Palace in Mexico City, Mexico, 29 January 2025.