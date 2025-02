Notizie.com - Dazi all’Europa: cosa comporta la strategia di Donald Trump e cosa rischia l’Italia

Leggi su Notizie.com

minaccia isi può fare per evitare scenari negativi per l’economia.ladi(Ansa Foto) – notizie.comLa politica protezionistica dinon è una novità. Il tycoon aveva già annunciato iin campagna elettorale e, non appena insediatosi alla Casa Bianca ha dimostrato di voler portare avanti il suo progetto.Ha cominciato con il vicino di casa, il Canada e con Messico e Cina, firmando l’ordine esecutivo che prevededel 25% ai primi due e del 10% per Pechino. L’energia canadese sarà tassata del 10% e isaranno in vigore a partire dal 4 febbraio.Il presidente Usa ha motivato la scelta riconducendosi al fatto che i tre Paesi non hanno fermato “l’ondata di farmaci velenosi negli Stati Uniti”.