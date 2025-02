Juventusnews24.com - D’Aversa a Dazn: «La gestione arbitrale mi lascia qualche perplessità ma la Juve ha vinto meritatamente. Il risultato finale è pesante ma…»

di RedazionentusNews24Roberto, allenatore dell’Empoli, ha parlato così ai microfoni didopo il match di Serie A contro laRobertoha parlato nel post-partita diEmpoli, sfida di Serie A, ai microfoni di.PAROLE – «Devo evidenziare la grandissima prestazione dei miei ragazzi. Con il gol del 3-1 la partita è andata sul binario di una prestazione che non hanno fatto i ragazzi. Molto probabilmente la, non parlo degli episodi singoli, c’èe mi dispiace perché bisognerebbe parlare solo della partita. Sul pareggio ci sarebbe una situazione su Esposito. Su 6 interventi il primo cartellino giallo è arrivato su Maleh, non voglio creare alibi ma laha. Fin quando c’era la parità numerica ce la siamo giocata».