Danso Juventus, finale clamoroso: superato anche il Wolverhampton! Ecco chi l'ha spuntata: affare fatto

di RedazioneNews24ilchiper il difensore centrale austriacoper quanto riguarda Kevin. Il centrale del Lens sembrava vicino al mercatoma in serata l’idea è completamente sfumata. Si è inserito dunque ilche sembrava avere in pugno il giocatore.Sembrava, appunto. Perché sul più bello si è inserito il Tottenham che haproprio i Wolves assicurandosi il giocatore a titolo definitivo per un’operazione totale da 25 milioni di euro. Per l’austriaco è pronto un contratto fino al 2030.Leggi sunews24.com