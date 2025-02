Sololaroma.it - Danso al Tottenham, ma spunta il retroscena: non ha passato le visite con la Juventus

Prima il Napoli, poi la Roma, con tanto dimediche già effettuate, e infine la. Nel giro di pochi mesi, Kevinè stato ripetutamente vicino a sbarcare in Serie A, senza mai concludere il trasferimento. Alla fine, però, il difensore austriaco classe ’98 ha scelto la Premier League: è stato ufficialmente annunciato come nuovo acquisto del, che ha battuto la concorrenza del Wolverhampton strappandolo al Lens per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, con contratto fino a giugno 2030.IlsullaL’ultimo club italiano a tentare il colpo è stata proprio la, che, dopo l’arrivo di Renato Veiga, cercava un altro centrale per rinforzare la difesa a disposizione di Thiago Motta. La proposta dei bianconeri al Lens prevedeva un prestito con diritto di riscatto, una formula che il club francese ha prontamente respinto.