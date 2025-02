Biccy.it - Daniele Interrante, quanto guadagnava a Mediaset e quando ha litigato con gli autori: “Mi hanno spento il microfono”

in queste ore è tornato virale in seguito a un’intervista che ha rilasciato tempo fa a Fabrizio Corona.è stato un tronista di Uomini e Donne nel 2003, l’anno successivo ha preso parte a un altro programma di Maria De Filippi, mentre nel 2005 è stato il primo personaggio nato aa passare su Rai2 per L’Isola dei Famosi. Ed è questo che ha ricordato a Fabrizio Corona.“Sono stato il primo personaggioa fare L’Isola dei Famosi su Rai2 e io avevo un contratto con Buona Domenica importante, prendevo 3 mila euro a puntata, ogni puntata, stavo in onda solo un quarto d’ora. 3 mila euro per 15 minuti, mica male. Lordi ovviamente”. Ed è proprio ricordando questo aneddoto cheha ricordatohacon gliin un programma televisivo (forse si riferiva a Live Non è la d’Urso?).