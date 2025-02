Quotidiano.net - Dall’intrattenimento al benessere passando per la sostenibilità. L’appuntamento il prossimo weekend

Roma è pronta ad accogliere Quattrozampeinfiera, il festival dedicato agli amanti degli animali e dei loro amici a quattro zampe, in programma l’ 8 e il 9 febbraio 2025 al Padiglione 3 di FieraRoma. L’evento è una vera e propria festa a tema pet, dove è possibile partecipare con i propri animali. I visitatori avranno l’opportunità di partecipare a molteplici attività, pensate per intrattenere e educare sia i pet che proprietari. Sono previsti momenti di formazione su salute,e cura degli amici a quattro zampe, ma anche spettacoli coinvolgenti, sessioni di socializzazione e tantissime sorprese.– che si terrà su una superficie di 5.000 metri quadrati – include diverse discipline sportive come l’Hoopers, l’Obedience, l’educazione di base e la ricerca olfattiva, tutte pensate per testare le capacità fisiche e intellettuali dei pet.