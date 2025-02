Ilgiorno.it - Dalle bollette alle rate del condominio, i lombardi chiedono sempre più prestiti per pagare le spese

Milano – Aumentano ipersonali, crollano quelli finalizzati agli acquisti. Il 2024 dei finanziamenti ha due volti: quello deipiù numerosi, costretti a indebitarsi per sostenere piccole e grandi. E quello dei venditori di beni e servizi che vedono rntare la curva dei consumi. La domanda di credito secondo i dati Eurisc, il sistema di informazioni creditizie gestito da Crif, è andata a due velocità, con trend uniformi in tutte le province lombarde. Rispetto al 2023, ipersonali sono cresciuti ovunque. A Sondrio l’incremento ha raggiunto il 20,5%, ma in tutti i territori la differenza ha superato abbondantemente il 10%. Bergamo e Lecco hanno fatto registrare richieste di oltre il 15%; Pavia, Varese, Cremona e Brescia intorno al 14%. Lodi, la più bassa, ha chiuso l’anno a +11%.