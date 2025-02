Formiche.net - Dalla Ronda di Notte alla sicurezza diffusa, il dovere della partecipazione nella difesa della comunità

Leggi su Formiche.net

C’è un istante, nel cuoredidi Rembrandt, in cui la storia prende forma: il capitano Frans Banning Cocq avanza con il luogotenente Willem van Ruytenburch al suo fianco, mentre la milizia cittadina si muove con disciplina e orgoglio. Non sono soldati professionisti, non aristocratici o emissari del potere assoluto. Sono cittadini. Sono la borghesia che si assume il compito di proteggere la propria città , non con il timore, ma con il sensoresponsabilità .In quell’istante, dipinto con la maestria del chiaroscuro di Rembrandt, nasce qualcosa di più di una rappresentazione artistica: prende vita un concetto moderno, un’idea diche non è prerogativa dello Stato, ma un patto condiviso tra individui, istituzioni e. È il principio fondante, dell’intelligence collettiva,culturacome espressione diconsapevole.