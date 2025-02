Rompipallone.it - Dalla Juve alla Roma: annuncio di SKY

Lantus e i giallorossi protagonisti di un particolare incrocio di calciomercato, nessuno se lo aspettava: può cambiare tutto nelle ultime ore, trasferimento sorprendenteMancano poco più di 24 orefine del calciomercato invernale e, nonostante manchi pochissimo, anzi forse proprio perché ci si avvicina al gong, siamo nel pieno di rumours e trattative. Tutti cercano di fare in fretta per mettere a segno gli ultimi colpi, riuscendo così ad assecondare le esigenze delle rispettive squadre e avere così la possibilità di coltivare le proprie ambizioni con una rosa al completo per la seconda metà della stagione calcistica.Una delle squadre più attive per necessità è lantus, che ha già messo a segno diversi affari, ma ancora non si ferma e sta proseguendo. I bianconeri hanno portato a casa fino a questo momento Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga.