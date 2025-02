Tvplay.it - Dalla Juve al Milan: colpaccio per il centrocampo, arriva al foto finish del mercato

Colpo delaldi: il club rossonero pesca in casa bianconera per andare a rinforzare il.Ilha portato rinforzi di un certo peso nel reparto arretrato e in quello offensivo: Walker da un lato e Gimenez dall’altro sono stati i due rinforzi portati alla corte di Conceicao da Ibra esocietà. Manca ancora un tassello per chiudere questoinvernale alla grande: si lavora perciò per un nuovo rinforzo aalper ilaldel(LaPresse) – Tvplay.itAlvaro Morata è passato a sorpresa al Galatasaray, mentre Davide Calabria è passato al Bologna per questo motivo il club ha portato appunto Walker e Gimenez a riempire i vuoti lasciati dai due profili ceduti. Di fatto però manca ancora un rinforzo a