Ilrestodelcarlino.it - "Dalla famiglia Berloni ok ad un confronto pubblico"

Cautela dopo le prime uscite fortemente critiche sul progetto Fox. Con passo felpato Adriana Fabbri di Avs ed anche Lorenzo Lugli dei 5 Stelle che è anche presidente della commissione ambiente. Queste due forze politiche esprimono anche due assessori, la Frenquellucci e la Conti. Dopo l’incontro in Comune Lorenzo Lugli in una nota afferma: "E’ a mio parere necessario un incontronel quale possano essere approfonditi i vari aspetti del progetto e nel quale i dubbi di cittadini e associazioni possano trovare un riscontro anche tecnico; non certo perché una assemblea pubblica si debba o si possa sostituire alle autorità competenti che a livello regionale e nazionale debbono valutare tecnicamente il progetto ma perché è diritto dei cittadini quello di essere tempestivamente e correttamente informati.